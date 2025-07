Bereits in den letzten drei Handelstagen ging es mit der Nel ASA-Aktie um über -7% bergab. Am Mittwochmorgen bricht der Kurs des norwegischen Wasserstoffunternehmens um weitere -6% ein. Haben Anleger schon im Vorfeld geahnt, wie schlecht die Quartalszahlen ausfallen würden, und gibt es überhaupt noch Hoffnung für den Elektrolyseurhersteller? Katastrophale Umsatz- und Auftragsentwicklung Offenbar hatten einige Anleger in den vergangenen Tagen einen ...

