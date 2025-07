München - Die Spritpreise in Deutschland sind zuletzt wieder gesunken.



Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC kostete ein Liter Super E10 am Dienstag im bundesweiten Durchschnitt 1,669 Euro, was einem Rückgang von 1,8 Cent gegenüber der Vorwoche entspricht. Der Dieselpreis fiel um 1,1 Cent auf 1,617 Euro. Der Automobilklub kritisierte, dass der Rückgang des Dieselpreises hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, insbesondere angesichts der niedrigeren Mineralölsteuer auf Diesel.



Die Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel beträgt derzeit nur noch 5,2 Cent pro Liter, was für die Sommermonate ungewöhnlich niedrig ist. Der Preisrückgang beider Kraftstoffsorten wurde durch einen leicht gesunkenen Rohölpreis begünstigt. Ein Barrel der Sorte Brent kostete zuletzt rund 69 US-Dollar, während der Preis in der Vorwoche noch bei 70 US-Dollar lag.





