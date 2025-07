Der niederländische Halbleiter-Riese ASML übertraf zwar die Erwartungen für das zweite Quartal, doch die Zukunftsaussichten trüben sich ein. Eine mögliche Wachstumsflaute im Jahr 2026 sorgt für Unruhe an den Märkten. Wie geht es weiter für die Aktie des Technologiegiganten? Eine technische Analyse durch INDEX RADAR gibt Auskunft. ASML, ein führendes Unternehmen in der Halbleiterbranche, hat am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...