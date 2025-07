Unterföhring (ots) -- Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport insgesamt über 19 Stunden aus Tschechien live - alle Rennen, Qualifyings und Trainings der MotoGP, Moto2 und Moto3- Moderatorin Lisa Hofmann führt durch die Übertragungen, Eddie Mielke und die beiden Sky Experten Lukas Tulovic und Florian Alt kommentieren- Fans können die MotoGP bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 16. Juli 2025 - Weltmeister Jorge Martin wird am kommenden Wochenende im tschechischen Brünn - beim letzten WM-Lauf vor der Sommerpause - sein Comeback (https://sport.sky.de/moto-gp/artikel/motogp-weltmeister-jorge-martin-ist-fit-fuer-den-tschechien-gp/13396471/35311) geben. Der Spanier hatte zuletzt drei Monate pausieren müssen, nachdem er Mitte April in Katar schwer gestürzt war. Es ist bislang eine Saison zum Vergessen für den 27-Jährigen, der nun hofft, dem WM-Führenden Marc Marquez auf der Strecke Paroli bieten zu können. Der Ducati-Pilot präsentierte sich zuletzt auf dem Sachsenring vor Rekordkulisse als das Maß aller Dinge und setzte seine beeindruckende Siegesserie fort: Im elften Saisonrennen sicherte er sich seinen siebten Sieg, baute seinen Vorsprung in der WM-Gesamtwertung auf 83 Punkte gegenüber seinem Bruder Alex weiter aus und stellte zugleich eine Bestmarke auf: Neun Siege auf dem gleichen Rennkurs hat vor dem 32-jährigen Spanier noch kein Fahrer geschafft.Sky Sport berichtet von Freitag bis Sonntag insgesamt über 19 Stunden live vom zwölften Grand-Prix-Wochenende der Saison aus Tschechien. Auf Sky Sport Mix werden alle Trainings, alle Qualifyings, der Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen komplett live übertragen. Eddie Mielke und Sky Experte Florian Alt begleiten das Geschehen am Samstag und Sonntag live aus Brünn und kommentieren die Sessions gemeinsam mit Sky Experte Lukas Tulovic. Moderatorin Lisa Hofmann führt die Zuschauer vor Ort durch das MotoGP-Wochenende.MotoGP 2025 bei Sky SportMit allen Trainings und Qualifyings sowie allen Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen der MotoGP, Moto2, Moto3 sowie allen Qualifyings und Rennen der FIM MotoE World Championship berichtet Sky Sport 2025 über 400 Stunden live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt und damit ausführlicher als jemals zuvor in Deutschland. Insgesamt wird Sky Sport 2025 alle 22 Grand-Prix-Wochenenenden live übertragen, zehn davon komplett exklusiv.Das Team von Sky Sport bleibt 2025 unverändert: Als Kommentatoren werden wieder Eddie Mielke und Lukas Gajewski im Einsatz sein. An ihrer Seite wird immer einer der Sky Experten Lukas Tulovic, Florian Alt und Marvin Fritz als Co-Kommentator zu hören sein. Ihr Arbeitsplatz wird wieder der Kommandostand im neuen MotoGP-Studio von Sky Sport in Unterföhring sein. Durch die Sendungen führen Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner. Außerdem wird Sky Sport von ausgewählten Rennen wieder live von vor Ort berichten.Neben der regulären Live-Übertragung wird Sky Sport beim Grand-Prix-Rennen, dem Tissot Sprint und dem Qualifying der MotoGP auch zwei Bonusstreams anbieten. Hier haben Fans die Auswahl zwischen einer Onboard-Kamera sowie der Helikopter-Perspektive.MotoGP mit Sky Stream live erlebenAlle Live-Übertragungen der FIM MotoGP World Championship bei Sky Sport sind auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky Sport zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Der Grand Prix von Tschechien live bei Sky Sport:Freitag, 18.7.:8:25 Uhr: Pressekonferenz Fahrer auf Sky Sport Mix8:55 Uhr: Moto3: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix9:40 Uhr: Moto2: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix10:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix13:10 Uhr: Moto3: Training auf Sky Sport Mix13:55 Uhr: Moto2: Training auf Sky Sport Mix14:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport MixSamstag, 19.7.:8:35 Uhr: Moto3: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix9:15 Uhr: Moto2: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix10:00 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix10:45 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix + in Q2 die Bonusstreams auf Sky Stream und WOW sowie Sky Q12:45 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix13:40 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix14:30 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Stream und WOW sowie Sky QSonntag, 20.7.:9:35 Uhr: MotoGP: "Warm Up - GP Tschechien" auf Sky Sport Mix10:35 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix12:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix13:15 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Stream und WOW sowie Sky QDienstag:19:30 Uhr: Highlights: GP Tschechien auf Sky Sport MixÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis.