München (ots) -Den Batteriespeicher intelligent steuern lassen und dafür finanziell belohnt werden - mit einem neuen Angebot für Privatkunden geht E.ON einen weiteren Schritt in Richtung vernetztes Zuhause. Grundlage dafür ist ein sogenanntes Home Energie Management System (HEMS), das zentrale Energielösungen wie Solaranlage, Batteriespeicher oder E-Auto smart aufeinander abstimmt.E.ON macht Kundinnen und Kunden mit E.ON Stromvertrag, Solaranlage und Batteriespeicher, die bisher noch kein Energiemanagementsystem nutzen, den Einstieg jetzt besonders attraktiv: Sie erhalten den E.ON Home Energiemanager für einmalig 1 Euro und bekommen zusätzlich eine Gutschrift von 50 Euro auf die Stromrechnung, sobald ihr Batteriespeicher erstmals mit dem Energiemanager vernetzt wird. Darüber hinaus können sie das Servicepaket E.ON Home Basic die ersten zwölf Monate kostenlos nutzen.Mit E.ON Home Basic kann man den Solar-Eigenverbrauch optimieren, indem der eigene Batteriespeicher optimal genutzt wird oder z. B. das E-Auto gezielt mit eigenem Solarstrom geladen wird. Ein weiterer Vorteil: Weil E.ON die Steuerung im Hintergrund übernimmt, müssen sich die Nutzerinnen und Nutzer um fast nichts kümmern. In der E.ON Home App werden die Energieflüsse und der Ladezustand der Batterie transparent angezeigt. In einigen Monaten kann der Kunde kostenlos in ein neues Produkt wechseln, mit dem er weitere Energielösungen steuern lassen kann."Wir belohnen das aktive Energiemanagement unserer Kundinnen und Kunden - jetzt und künftig. Das aktuelle Angebot ist der ideale Einstieg in ein vernetztes Zuhause und ein weiterer wichtiger Beitrag zum grünen Energiesystem der Zukunft", sagt Philipp Klenner, in der Geschäftsführung von E.ON Deutschland unter anderem verantwortlich für Kundenlösungen wie Photovoltaik und Energiemanagementsysteme.Das Energiemanagementsystem von E.ON: flexibel, gesetzeskonform und herstellerunabhängigDer E.ON Home Energiemanager vernetzt vorhandene kompatible Hardware-Komponenten zu einem intelligenten Energiesystem. Er optimiert den Eigenverbrauch, ermöglicht die anbieterunabhängige Einbindung von klassischen und dynamischen Stromtarifen, außerdem erfüllt er die Anforderungen nach §9 EEG sowie §14a EnWG.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Julia MeyerTel.: +49 89 1254-2513Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6078048