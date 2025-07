Die Industrieproduktion in den USA wuchs im Juni schneller als erwartet.Der US Dollar Index hält sich nach den Daten über 98,50.Die Industrieproduktion in den Vereinigten Staaten (US) stieg im Juni um 0,3% im Monatsvergleich, wie die am Mittwoch veröffentlichten Daten der Federal Reserve zeigten. Dieser Wert folgte auf einen Rückgang von 0,2% im Mai ...

