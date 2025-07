Frankfurt am Main (ots) -Fans der Kultfigur Wednesday Addams dürfen sich freuen: Die zweite Staffel der gefeierten Mystery-Serie "Wednesday" startet am 6. August mit dem ersten Teil auf Netflix, der zweite folgt am 3. September. Gedreht wurde die neue Staffel an originalen Schauplätzen in Irland, darunter eindrucksvolle Orte in den Grafschaften Wicklow, Dublin und Offaly.Die Serienschöpfer Alfred Gough und Miles Millar zeigen sich begeistert: "Irland verleiht der Welt von Wednesday eine zeitlose Schönheit, ein Gefühl von Staunen und ein episches Spektrum." Als Inspirationsquelle nennen sie sogar Bram Stoker, den Dubliner Autor von Dracula. Die irische Landschaft und ihre mystischen Schauplätze spielen eine zentrale Rolle in der Fortsetzung der Serie.Zu den prominentesten Drehorten zählt das Powerscourt Estate in Enniskerry - bekannt aus der Serie "Vikings" und "Verwünscht 2" - mit seinen weitläufigen Gärten und dem höchsten Wasserfall Irlands. Auch das gotische Charleville Castle in Offaly, Drehort von "The Tudors" und "Becoming Jane", sowie der atmosphärische Deansgrange Cemetery in Dublin wurden als Kulissen gewählt."Wednesday" ist eine düstere Mystery-Serie rund um Wednesday Addams, die Tochter der legendären Addams Family. Nach einem Schulverweis landet sie auf der geheimnisvollen Nevermore Academy, einem Internat für Außenseiter mit übernatürlichen Fähigkeiten. Dort wird sie in eine Reihe mysteriöser Mordfälle und dunkler Familiengeheimnisse verwickelt. Inhaltlich setzt Staffel 2 dort an, wo die erste aufhörte: Wednesday (gespielt von Jenna Ortega) begibt sich erneut auf düstere Spurensuche - diesmal mit noch mehr emotionaler Tiefe und neuen Rätseln an der Nevermore Academy. Neben bekannten Gesichtern wie Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán und Emma Myers stoßen auch Steve Buscemi, Billie Piper, Thandiwe Newton und Christopher Lloyd zum Ensemble. Die kreative Leitung liegt weiterhin bei Kultregisseur Tim Burton, der erneut als Executive Producer und Regisseur beteiligt ist.Tipp: Drehort erleben - Powerscourt Estate, WicklowWer die Welt von "Wednesday" live erleben möchte, sollte einen Ausflug zum Powerscourt Estate in Enniskerry, Grafschaft Wicklow einplanen. Der historische Landsitz mit seinen prächtigen Gärten, alten Bäumen, einem Herrenhaus im Palladianischen Stil und dem höchsten Wasserfall Irlands war nicht nur Drehort für "Wednesday", sondern auch Kulisse in "Verwünscht 2", "Vikings" und "Der Graf von Monte Christo".Nur rund 30 Kilometer südlich von Dublin gelegen, ist Powerscourt ideal mit dem Mietwagen oder per Bus erreichbar. Besonders lohnenswert: Ein Spaziergang durch die Japanischen Gärten, ein Picknick mit Blick auf die Wicklow Mountains - und natürlich ein Besuch des Powerscourt Waterfalls, der mit 121 Metern der höchste Wasserfall Irlands ist. Die perfekte Szenerie, um in die düstere Welt von Wednesday einzutauchen - oder sich einfach nur verzaubern zu lassen.Hintergrund: Irland als Kulisse für große GeschichtenIrland hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der gefragtesten Drehorte weltweit entwickelt. Die Mischung aus wilder Natur, historischen Bauwerken und mystischer Atmosphäre macht die Insel zu einer idealen Kulisse für epische Erzählungen. Von "Braveheart" über "Star Wars" bis hin zu "Game of Thrones®" - irische Landschaften prägen das visuelle Gedächtnis vieler internationaler Produktionen.Hinzu kommt eine moderne Filmindustrie mit professioneller Infrastruktur, steuerlichen Anreizen und kreativen Talenten vor Ort. Produktionen wie "The Banshees of Inisherin", "Normal People" oder "Disenchanted" nutzen Irlands Charme ebenso wie Serien, die - wie "Wednesday" - gezielt eine übernatürliche oder märchenhafte Stimmung erzeugen wollen. Die Kombination aus landschaftlicher Vielfalt und kulturellem Erbe bietet eine einmalige Bühne für filmisches Storytelling.Wenn Sie mehr über Irland erfahren möchten, hören Sie doch einfach mal rein in die Podcasts von Tourism IrelandVerwendete Links (Reihenfolge wie in der Meldung):https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/themes/ireland-on-screen/ireland-on-screen/https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/attractions/powerscourt-estate/https://www.charlevillecastle.ie/https://www.dlrcoco.ie/attraction/deansgrange-cemeteryhttps://powerscourt.com/https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/themes/ireland-on-screen/ireland-on-screen/Pressekontakt:Die Irland Information Tourism Ireland ist die touristischeMarketing-Organisation der Insel Irland: www.ireland.com /Broschürenbestellung Pressekontakt: presse@tourismireland.com,https://media.ireland.comOriginal-Content von: Irland Information Tourism Ireland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51158/6078158