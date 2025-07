Das Start-up will die Energiewende in den Unternehmen vorantreiben. In dem Energy-as-a-Service-Modell werden die Komplettlösungen mit Photovoltaik, Speicher, Ladeinfrastruktur und Reststrombeschaffung durch das Unternehmen finanziert, installiert und betrieben. Enerkii hat in einer Finanzierungsrunde, die von World Fund, einem der europaweit führenden Climate-Tech VC, einen einstelligen Millionenbetrag eingeworben. Mit dem frischen Kapital will das Münchner Start-up, das im März 2024 David Balensiefen, Henry Thierhoff und Hendrik Abel gegründet haben, die Energiewende in Industrie und Gewerbe ...

