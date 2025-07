ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Bei dem Softwarekonzern bleibe der für das kommende Jahr erwartete, freie Barmittelfluss im Fokus, schrieb Michael Briest in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Hintergrund seien die gemischten Kommentare des Managements im Rahmen der jährlichen, unternehmenseigenen Neuheitenmesse Sapphire./rob/la/he



