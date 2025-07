US EPI verlangsamt sich auf 2,3% im Jahresvergleich und befeuert Spekulationen über eine Zinssenkung der Fed im Juli.Trump erwägt Berichten zufolge, Fed-Vorsitzenden Powell zu entlassen, was die Marktvolatilität erhöht.UK VPI springt auf 3,6% im Jahresvergleich, der höchste Wert seit Januar 2024, was die Chancen auf eine Zinssenkung der BoE verringert.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...