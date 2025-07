The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.07.2025



ISIN Name

CA02312A1066 AMAROQ MINERALS LTD

LU1879532940 MUL AMUN USRINFEX ETF ACC

LU2572256829 AIS-GEBUDA1XIN U.ETFEOD

US5410981097 LOGAN RIDGE FIN. DL-,01





© 2025 Xetra Newsboard