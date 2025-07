The following instruments on XETRA do have their first trading 17.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.07.2025Aktien1 CH1444964493 UBS Group AG 2. Linie2 US68278B1070 Onestream Inc.3 AU0000336018 Axel REE Ltd.4 US98262P2002 WW International Inc.5 AU0000290165 James Bay Minerals Ltd.6 CA02311U1030 Amaroq Ltd.Anleihen/ETF/ETP1 XS3120113876 Heimstaden AB2 XS3124322424 Levi Strauss & Co.3 AU3CB0312460 BNP Paribas S.A.4 XS3124345631 Bulgarien, Republik5 XS3124393367 Bulgarien, Republik6 AU3CB0317352 Crédit Agricole S.A.7 AT0000A3MZL3 Erste Group Bank AG8 SE0025137862 Schweden, Königreich9 US04686E5D05 Athene Global Funding10 US205887CL48 ConAgra Brands Inc.11 US205887CK64 ConAgra Brands Inc.12 XS3126635039 CPI Property Group S.A.13 US36165LAC28 GDS Holdings Ltd.14 XS3121682432 Yorkshire Water Finance PLC15 XS3121682515 Yorkshire Water Finance PLC16 DE000CZ45Z39 Commerzbank AG17 DE000HEL0JL0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0H68 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0H50 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HEL4AH9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 IE000YELA4E3 L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF22 LU3046617984 Ossiam MSCI Europe UCITS ETF