Bayer-Chef Bill Anderson erhält mehr Zeit, um den angeschlagenen Agrarchemie- und Pharmakonzern wieder auf Kurs zu bringen. Wie das DAX-Unternehmen am Mittwochabend mitteilte, wurde der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden, ursprünglich bis März 2026 befristet, um drei Jahre verlängert. So reagiert die Bayer-Aktie. AKTIONÄR-Leser wissen: Anderson übernahm 2023 einen Konzern in der Krise. Die milliardenschwere Übernahme von Monsanto durch seinen Vorgänger Werner Baumann hatte Bayer mit massiven Rechtsrisiken ...

