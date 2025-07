Die neue Kollektion zeichnet sich durch ein weiterentwickeltes Design aus, das durch den Wind schneidet und bei jedem Lauf für ein aerodynamisches Gefühl sorgt

Skechers Performance schlägt mit der Einführung der Skechers AERO-Serie ein neues Kapitel in der Laufinnovation auf. Benannt nach dem aerodynamischen Gefühl des Designs, repräsentiert Skechers AERO die neueste Entwicklung der technischen Laufschuhe der Marke. Die Kollektion wurde entwickelt, um eine aufregende Mischung aus Geschwindigkeit, Stil und Komfort zu bieten, die Läufern hilft, den Wind zu durchschneiden und ihre persönlichen Bestleistungen zu übertreffen, während sie Kilometer um Kilometer zurücklegen.

Introducing the Skechers AERO Series of technical running shoes: Skechers Aero Burst, Skechers Aero Spark, and Skechers Aero Tempo (L-R).

"Die kürzlich in Nordamerika und Asien eingeführte AERO-Serie nutzt innovative Technologien, um unseren charakteristischen Komfort zu verbessern, der nun auch Läufern in Europa zur Verfügung steht", so Ben Stewart, Vice President der Skechers Technical Performance Division. "Skechers AERO ist eine Weiterentwicklung unserer Tradition im Laufsport und wurde unter Berücksichtigung des Feedbacks von Läufern aller Leistungsklassen entwickelt, vom Freizeitjogger bis zum Ultramarathonläufer. Aufgrund der Rückmeldungen von denen, die den Unterschied von Skechers AERO bereits erlebt haben, gehen wir davon aus, dass Läufer überall die Leistung und den Komfort genießen und schätzen werden, die nur Skechers bietet, wenn sie ihre Kilometer absolvieren."

Die Skechers AERO-Serie für das Frühjahr 2025 umfasst drei Modelle, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Läufern zugeschnitten sind. Jedes Modell bietet eine Kombination aus Innovationen, die den Komfort erhöhen, für einen reibungslosen Übergang sorgen und Sie bei jedem Schritt vorantreiben.

Skechers AERO Burst - verbesserte Dämpfung, gebaut für lange Strecken. Dieser gut gepolsterte Schuh wurde für Langstreckenläufe entwickelt und kombiniert erstklassigen Komfort mit leistungsstarken Technologien, damit Läufer sich Kilometer für Kilometer wohlfühlen. Er verfügt über eine Hyper Burst Ice-Mittelsohle mit doppelter Dichte, eine mit Carbon angereicherte H-Platte im Vorfußbereich und das verbesserte Skechers Arch Fit®-Stützsystem. Das atmungsaktive Mesh-Obermaterial und die verankerte Zunge maximieren den Komfort bei langen Trainingseinheiten.

Skechers AERO Spark - ausgewogener Trainingsschuh für jeden Tag. Dieser Trainingsschuh wurde für lange Strecken mit hervorragender Dämpfung unter den Füßen entwickelt und kann auch das Tempo erhöhen. Er verfügt über eine Hyper-Burst-Ice-Mittelsohle mit doppelter Dichte für weiche Dämpfung und Halt, ein brandneues Skechers Arch Fit®-Einlegesohlendesign, das speziell für Läufer mit einem subtileren Laufgefühl entwickelt wurde, sowie eine mit Carbon angereicherte H-Platte für einen schnellen Zehenabdruck und gleichzeitig die richtige Torsionssteifigkeit. Das atmungsaktive Mesh-Obermaterial mit Schnürverschlüssen sorgt für einen sicheren Sitz bei jedem Lauf.

Skechers AERO Tempo - die Startrampe für Geschwindigkeit. Dieser leistungsstarke Speed-Laufschuh bietet ein dynamisches, gepolstertes Design voller Innovationen, wenn Sie das Tempo erhöhen möchten. Das energiegeladene Design wurde für ein leichtes und dennoch stabiles Lauferlebnis optimiert und verfügt über ein atmungsaktives, gewebtes TPU-Obermaterial, eine Hyper-Burst®-Mischung in der Mittelsohle sowie eine durchgehende, mit Carbon verstärkte H-Platte, die für das perfekte Verhältnis zwischen Steifigkeit und Flexibilität sorgt. Einzigartig in dieser Serie ist die Hyper-Burst-Pro-Einlegesohle, die für Dämpfung und Reaktionsfähigkeit unter den Füßen sorgt.

Zu den wichtigsten Innovationen der gesamten Serie gehören die Skechers Hyper-Arc-Technologie, die sich Ihrem Laufstil anpasst und so für mehr Effizienz sorgt, sowie Goodyear®-Performance-Außensohlen für verbesserte Traktion, Stabilität und Haltbarkeit.

Die Schuhe der Skechers AERO-Serie sind ab sofort in Skechers-Geschäften, unter skechers.com sowie in Sportfachgeschäften erhältlich. Weitere Modelle der Skechers AERO Burst und Skechers AERO Spark mit der Skechers Hands Free Slip-ins®-Technologie werden ab August in Europa erhältlich sein.

Über SKECHERS U.S.A., Inc.

Skechers (NYSE:SKX), The Comfort Technology Company mit Sitz in Südkalifornien, entwirft, entwickelt und vermarktet eine vielfältige Palette an Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder. Die Kollektionen des Unternehmens sind in 180 Ländern und Territorien in Kaufhäusern und Fachgeschäften sowie direkt über skechers.com und in mehr als 5.300 Skechers-Einzelhandelsgeschäften erhältlich. Skechers ist ein Fortune 500-Unternehmen und verwaltet sein internationales Geschäft über ein Netzwerk aus hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Joint-Venture-Partnern und Vertriebspartnern. Weitere Informationen finden Sie unter about.skechers.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok.

Über The Goodyear Tire Rubber Company

Goodyear ist einer der weltweit größten Reifenhersteller. Das Unternehmen beschäftigt rund 68.000 Mitarbeiter und fertigt seine Produkte in 53 Werken in 20 Ländern weltweit. In seinen beiden Innovationszentren in Akron, Ohio, und Colmar-Berg, Luxemburg, werden modernste Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die den Technologie- und Leistungsstandard für die Branche setzen. Weitere Informationen über Goodyear und seine Produkte finden Sie unter www.goodyear.com/corporate.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung gemacht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem das künftige nationale und internationale Wachstum von Skechers, die Finanzergebnisse und Geschäftstätigkeit einschließlich der erwarteten Nettoumsätze und Gewinne, die Entwicklung neuer Produkte, die künftige Nachfrage nach den Produkten, die geplante nationale und internationale Expansion, die Eröffnung neuer Filialen und zusätzliche Ausgaben sowie Werbe- und Marketinginitiativen umfassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "glauben", "voraussehen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "projizieren", "werden", "könnten", "dürften" oder ähnlichen Begriffen mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Alle derartigen Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen oder beitragen können, gehören die Unterbrechung des Geschäftsbetriebs aufgrund der COVID-19-Pandemie, Verzögerungen oder Unterbrechungen in unserer Lieferkette, internationale wirtschaftliche, politische und Marktbedingungen, einschließlich der Auswirkungen von Inflation, Zöllen und Wechselkursschwankungen weltweit, die schwierigen Verbrauchermärkte in den Vereinigten Staaten sowie die Auswirkungen von Kriegen, Kriegshandlungen und anderen Konflikten weltweit, die Aufrechterhaltung, Steuerung und Prognose von Kosten und angemessenen Lagerbeständen, der Verlust wichtiger Kunden, eine geringere Nachfrage seitens der Einzelhändler der Branche und die Stornierung von Bestellungen aufgrund der mangelnden Beliebtheit bestimmter Designs und/oder Produktkategorien, die Aufrechterhaltung des Markenimages und der intensive Wettbewerb unter den Anbietern von Schuhen für Verbraucher, insbesondere in den USA, die Aufrechterhaltung der finanziellen Liquidität und der Verlust wichtiger Kunden; eine geringere Nachfrage seitens der Einzelhändler der Branche und die Stornierung von Bestellungen aufgrund der mangelnden Beliebtheit bestimmter Designs und/oder Produktkategorien; die Aufrechterhaltung des Markenimages und der intensive Wettbewerb unter den Anbietern von Schuhen für Verbraucher, insbesondere auf dem hart umkämpften Markt für Performance-Schuhe; Vorhersage, Identifizierung, Interpretation oder Prognose von Veränderungen der Modetrends, der Verbrauchernachfrage nach den Produkten und der verschiedenen oben beschriebenen Marktfaktoren; Verkaufszahlen während der Frühjahrs-, Schulanfangs- und Weihnachtsverkaufssaison; und andere Faktoren, auf die im Jahresbericht von Skechers auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q für das Jahr 2025 Bezug genommen wird oder die darin enthalten sind. Unter Berücksichtigung dieser und anderer mit der COVID-19-Pandemie verbundener Risikofaktoren kann sich aufgrund der dynamischen Natur dieser Umstände der Inhalt dieser Pressemitteilung jederzeit ändern, sodass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Die hier aufgeführten Risiken sind nicht erschöpfend. Skechers ist in einem sehr wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf, und wir können weder alle diese Risikofaktoren vorhersagen noch die Auswirkungen aller dieser Risikofaktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, beurteilen. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten sollten Sie sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse verlassen. Darüber hinaus sollten die gemeldeten Ergebnisse nicht als Indikator für die zukünftige Geschäftsentwicklung angesehen werden.

