Erweitertes Portfolio treibt Innovationen in den Bereichen Produktion und Lagerstättenausbeutung voran, stärkt die Präsenz von SLB in wachstumsstarken vertikalen Märkten und beschleunigt die Digitalisierung.

SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass es die bereits angekündigte Übernahme der ChampionX Corporation abgeschlossen hat. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhielten die Aktionäre von ChampionX 0,735 SLB-Stammaktien im Tausch gegen jede ChampionX-Aktie. Mit Abschluss der Transaktion halten die ehemaligen Aktionäre von ChampionX nun rund 9 der ausstehenden Stammaktien von SLB.

Diese strategische Akquisition stärkt die Führungsposition von SLB im Bereich Produktion und Förderung. Die Integration der Produktionschemikalien von ChampionX und seiner ergänzenden Technologien für künstliche Förderung, Digitalisierung und Emissionskontrolle erweitert das Portfolio von SLB und trägt dazu bei, die Leistung zu steigern und die Lebensdauer der Anlagen über den gesamten Produktionszyklus hinweg zu verlängern. Die Kombination der führenden produktionsorientierten Lösungen und Kundenbeziehungen von ChampionX in Nordamerika und darüber hinaus mit der starken internationalen Präsenz und Innovationsgeschichte von SLB wird einen erheblichen Mehrwert für Kunden und Stakeholder weltweit schaffen. Die Übernahme bringt außerdem zwei unterschiedliche Expertenteams mit Fachwissen und Kundenkenntnissen aus dem gesamten Produktions- und Förderbereich zusammen.

"Diese Übernahme erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Branche, da unsere Kunden zunehmend Wert auf Produktionsfortschritte legen, um die Öl- und Gasförderung zu maximieren", sagte Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer von SLB. "Dieser Schritt erweitert die Präsenz von SLB in diesem wichtigen, weniger zyklischen und wachsenden Markt, der eng mit unserer renditeorientierten, kapitalarmen Kernwachstumsstrategie im Einklang steht. Er erweitert unsere Fähigkeit, integrierte Produktionslösungen anzubieten, und schafft eine weitere Plattform für die Beschleunigung der Digitalisierung, die Optimierung der Produktion und die Senkung der Gesamtbetriebskosten für unsere Kunden."

SLB ist weiterhin auf Kurs, 2025 4 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben, und erwartet durch die Übernahme von ChampionX innerhalb der ersten drei Jahre nach Abschluss der Transaktion jährliche Synergieeffekte vor Steuern in Höhe von etwa 400 Millionen US-Dollar durch Umsatzwachstum und Kosteneinsparungen.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung sowie andere von uns abgegebene Aussagen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Solche Aussagen enthalten häufig Wörter wie "erwarten", "können", "glauben", "vorhersagen", "planen", "potenziell", "prognostiziert", "Prognosen", "Vorläufer", "Prognose", "Ausblick", "Erwartungen", "schätzen", "beabsichtigen", "voraussehen", "Ambition", "Ziel", "vorgesehen", "denken", "sollten", "könnten", "würden", "werden", "sehen", "wahrscheinlich" und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Maße unsicher sind, wie beispielsweise Aussagen über unsere Finanz- und Leistungsziele und andere Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf oder abhängig von unseren Geschäftsaussichten; das Wachstum von SLB insgesamt und für jeden seiner Geschäftsbereiche (sowie für bestimmte Geschäftsbereiche, geografische Regionen oder Technologien innerhalb jedes Geschäftsbereichs); die Vorteile der Übernahme von ChampionX, einschließlich der Fähigkeit von SLB, das Geschäft von ChampionX erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Synergien und Wertsteigerungen aus der Übernahme zu erzielen; die Nachfrage nach Öl und Erdgas und das Wachstum der Produktion; die Preise für Öl und Erdgas; Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich der Energiewende und des globalen Klimawandels; Verbesserungen der Betriebsabläufe und Technologien; die Investitionsausgaben von SLB und der Öl- und Gasindustrie; unsere Geschäftsstrategien, einschließlich digitaler Strategien und "Fit for Basin", sowie die Strategien unserer Kunden; unsere Kapitalallokationspläne, einschließlich Dividendenplänen und Aktienrückkaufprogrammen; unsere APS-Projekte, Joint Ventures und andere Allianzen; die Auswirkungen anhaltender oder eskalierender Konflikte auf die globale Energieversorgung; der Zugang zu Rohstoffen; die zukünftigen globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Bedingungen; die zukünftige Liquidität, einschließlich des freien Cashflows; und die zukünftigen Betriebsergebnisse, wie z. B. Margen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf sich ändernde globale wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen; Änderungen der Explorations- und Produktionsausgaben unserer Kunden sowie Änderungen des Umfangs der Exploration und Erschließung von Öl- und Erdgasvorkommen; die Geschäftsergebnisse und die Finanzlage unserer Kunden und Lieferanten; die Unfähigkeit, unsere Finanz- und Leistungsziele sowie andere Prognosen und Erwartungen zu erreichen; die Unfähigkeit, unsere Netto-Null-Emissionsziele oder Zwischenziele zur Emissionsreduzierung zu erreichen; allgemeine wirtschaftliche, geopolitische und geschäftliche Bedingungen in wichtigen Regionen der Welt; Fremdwährungsrisiken; Inflation; Änderungen der Geldpolitik durch Regierungen; Zölle; Preisdruck; Wetter- und saisonale Faktoren; ungünstige Auswirkungen von Gesundheitspandemien; Verfügbarkeit und Kosten von Rohstoffen; Betriebsänderungen, Verzögerungen oder Stornierungen; Herausforderungen in unserer Lieferkette; Produktionsrückgänge; das Ausmaß künftiger Aufwendungen; die Unfähigkeit, Effizienzsteigerungen und andere beabsichtigte Vorteile aus unseren Geschäftsstrategien und Initiativen, wie z. B. digitale oder neue Energien, sowie aus unseren Kostensenkungsstrategien zu realisieren; Änderungen staatlicher Vorschriften und regulatorischer Anforderungen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der Offshore-Erdöl- und -Erdgasexploration, radioaktiven Quellen, Sprengstoffen, Chemikalien und klimabezogenen Initiativen; die Unfähigkeit der Technologie, neue Herausforderungen in der Exploration zu bewältigen; die Wettbewerbsfähigkeit alternativer Energiequellen oder Produktersatzstoffe; und andere Risiken und Ungewissheiten, die in dieser Pressemitteilung und in unseren jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht oder dieser zur Verfügung gestellt wurden, ausführlich beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder sich die Folgen solcher Entwicklungen ändern) oder sollten sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete und andere Aussagen in dieser Pressemitteilung zu unseren Umwelt-, Sozial- und anderen Nachhaltigkeitsplänen und -zielen sind kein Hinweis darauf, dass diese Aussagen für Investoren zwangsläufig von Bedeutung sind oder in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen offengelegt werden müssen. Darüber hinaus können historische, aktuelle und zukunftsgerichtete Aussagen zu Umwelt-, Sozial- und Nachhaltigkeitsaspekten auf Standards zur Messung des Fortschritts basieren, die sich noch in der Entwicklung befinden, auf interne Kontrollen und Prozesse, die sich ständig weiterentwickeln, sowie auf Annahmen, die in Zukunft Änderungen unterliegen können. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und SLB lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

