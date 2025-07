Kursrutsch beim einst wertvollsten Konzern Europas: ASML-Aktien verloren gestern in der Spitze mehr als 10 Prozent an Wert. Eine Kaufchance? Die Aktie von ASML hat nach den neuesten Quartalszahlen und dem vorsichtigen Ausblick für 2025 gestern einen herben Rückschlag erlitten. An der Heimatbörse in Amsterdam fiel das Papier in der Spitze um 11 Prozent auf 625 Euro, ehe im späten Handel Schnäppchenjäger die Verluste auf 8 Prozent begrenzten.Die Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...