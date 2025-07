ABB Ltd / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

zürich, schweiz, 17. juli 2025 Rekordhoher Auftragseingang und verbesserte Geschäftsperformance

Auftragseingang +16% auf 9 785 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +14%

+14% Umsatz +8% auf 8 900 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +6%

+6% Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 573 Millionen US-Dollar, Marge bei 17,7%

Operatives EBITA 1 von 1 708 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 19,2%

von 1 708 Millionen US-Dollar, Marge bei 19,2% Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,63 US-Dollar, +6% 3

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 059 Millionen US-Dollar, -1%

Rendite auf das eingesetzte Kapital 23,1% DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN VERÄNDERUNG VERÄNDERUNG (In Mio. USD, falls nicht anders angegeben) Q2 2025 Q2 2024 USD Vergleichbare Basis1 H1 2025 H1 2024 USD Vergleichbare Basis1 Auftragseingang 9 785 8 435 16% 14% 18 998 17 409 9% 9% Umsatz 8 900 8 239 8% 6% 16 835 16 109 5% 5% Bruttogewinn2 3 574 3 303 8% 6 885 6 367 8% in % des Umsatzes2 40,2% 40,1% +0,1 pkt 40,9% 39,5% +1,4 pkt Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 573 1 376 14% 3 140 2 593 21% Operatives EBITA1 1 708 1 564 9% 6% 4 3 305 2 981 11% 11% 4 In % des operativen Umsatzes1 19,2% 19,0% +0,2 pkt 19,7% 18,4% +1,3 pkt Gewinn aus weitergeführten Aktivitäten, vor Steuern 1 188 1 104 8% 2 307 2 018 14% Auf ABB entfallender Konzerngewinn 1 151 1 096 5% 2 253 2 001 13% Unverwässerter Gewinn je Aktie (USD) 0,63 0,59 6%3 1,23 1,09 13%3 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 059 1 067 -1% 1 743 1 793 -3% Free Cashflow1 845 918 -8% 1 497 1 469 2% 1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt "Supplemental Reconciliations and Definitions" in der beigefügten "Q2 2025 Financial Information". 2 Die Beträge aus früheren Zeiträumen wurden angepasst, um eine Änderung der Bilanzierungsmethode für IS-Kosten widerzuspiegeln, siehe "Note 1 - The Company and Basis of Presentation" in den beigefügten Finanzinformationen für das 2. Quartal 2025. 3 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 4 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt).

«ABB hat beim Auftragseingang ein Allzeithoch erreicht und die operative Performance verbessert. Trotz geopolitischer Unsicherheiten sind wir auf gutem Weg zu einem weiteren Rekordjahr.» Morten Wierod, CEO Zusammenfassung des CEO Ich freue mich über unsere Ergebnisse im zweiten Quartal 2025. Zu den Highlights gehört unser rekordhoher Auftragseingang von 9,8 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg um 16 Prozent (14 Prozent auf vergleichbarer Basis). Besonders ermutigend war die breit abgestützte positive Entwicklung in unseren vier Geschäftsbereichen, den meisten Kundensegmenten, den drei geografischen Regionen sowie im kurzzyklischen und projektbezogenen Geschäft. Ich sehe darin ein Zeichen für ein robustes allgemeines Handelsumfeld. Ein besonders kräftiges Auftragsplus erzielte der Geschäftsbereich Prozessautomation, in dem ein Grossauftrag von rund 600 Millionen US-Dollar netto einging. Unser Book-to-Bill-Verhältnis erreichte den guten Wert von 1,10 und lag auch ohne die Buchung dieses Grossauftrags, der etwa 7 Prozent zum gesamten Auftragswachstum beisteuerte, im positiven Bereich. Gegenüber dem Vorquartal blieb das Geschäftsumfeld weitgehend unverändert, mit ähnlichen Unsicherheiten in Bezug auf die möglichen Auswirkungen von Handelszöllen. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent (6 Prozent auf vergleichbarer Basis) und entsprach damit weitgehend unseren Erwartungen. Drei unserer vier Geschäftsbereiche trugen dazu bei. Im Geschäftsbereich Robotik & Fertigungsautomation wurde der Umsatz durch die Schwäche der Division Machine Automation beeinträchtigt, wo der Vergleichswert im Vorjahr durch einen höheren Auftragsbestand unterstützt worden war. Das operative EBITA stieg um 9 Prozent. Das Margenwachstum von 20 Basispunkten auf 19,2 Prozent fiel noch etwas höher aus als erwartet. Die Marge verbesserte sich in den Geschäftsbereichen Elektrifizierung und Prozessautomation und blieb im Geschäftsbereich Antriebstechnik praktisch stabil. Diese kombinierte operative Verbesserung kompensierte sowohl den nachteiligen Effekt des Margendrucks gegenüber dem Vorjahr im Geschäftsbereich Robotik & Fertigungsautomation im Zusammenhang mit der Division Machine Automation als auch den nachteiligen Einfluss des positiven Einmaleffekts in Höhe von 30 Basispunkten in Konzernaufwand und Sonstiges in der Vorjahresperiode. Wir haben auch im zweiten Quartal eine hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital erzielt - diese lag mit 23,1 Prozent ein weiteres Mal deutlich über unserer langfristigen Zielvorgabe. Der Free Cashflow erreichte 845 Millionen US-Dollar und bewegte sich leicht unter Vorjahresniveau, weil die höheren Erträge durch den Effekt des wachstumsbezogenen Aufbaus von Nettoumlaufvermögen und die geplante Erhöhung von Investitionsausgaben mehr als aufgehoben wurden. Unserem üblichen Muster entsprechend dürfte der Cashflow in der zweiten Jahreshälfte steigen. Wir sind daher nach wie vor zuversichtlich, dass wir unser Ziel einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert für das Gesamtjahr erfüllen werden. Im zweiten Quartal wurden wir vom TIME Magazine als eines der branchenübergreifend 15 nachhaltigsten Unternehmen der Welt gewürdigt. Ich sehe darin einen klaren Beleg für den Erfolg unserer Strategie, Nachhaltigkeit in unseren Aktivitäten zu verankern und dabei auf Verantwortlichkeit und Transparenz zu setzen. Ein weiteres Highlight im Quartal war die Einführung von drei neuen Roboterfamilien, mit denen wir die Führungsposition unseres Robotikgeschäfts in China stärken wollen. Diese Portfolioerweiterung ist das Ergebnis unserer gesamten Local-for-Local-Wertschöpfungskette und gibt uns die Möglichkeit, Branchen und Kunden mit innovativen Lösungen für das mittlere Marktsegment bei der Automatisierung zu unterstützen. Im April haben wir unsere Pläne für ein Spin-off der Division Robotics als eigenständig kotiertes Unternehmen bekannt gegeben. Die Ausgliederung für eine im zweiten Quartal 2026 vorgesehene Ausschüttung als Sachdividende schreitet planmässig voran. Des Weiteren freue ich mich sehr, dass der Geschäftsbereich Elektrifizierung die nächste Generation seines technisch führenden offenen Leistungsschalters im Markt eingeführt hat - den SACE Emax 3. Es handelt sich dabei um den weltweit ersten offenen Leistungsschalter mit Cybersecurity-Zertifizierung SL2. Als Beleg für unseren strategischen Fokus auf eingebettete Software umfasst der Emax 3 Sensoren, Intelligenz und fortgeschrittene Algorithmen, um die Energiesicherheit und Resilienz von Energiesystemen in kritischen Infrastrukturen wie Rechenzentren, Fabriken, Krankenhäusern und Flughäfen zu verbessern. Morten Wierod CEO Ausblick Für das dritte Quartal 2025 erwarten wir mindestens ein vergleichbares Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine weitgehend stabile operative EBITA-Marge gegenüber dem Vorjahresquartal. Dabei sind wir uns der derzeitigen Unsicherheit im globalen Geschäftsumfeld bewusst. Im Gesamtjahr 2025 erwarten wir ein positives Book-to-Bill-Verhältnis, ein vergleichbares Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine Erhöhung der operativen EBITA-Marge gegenüber dem Vorjahr. Dabei sind wir uns der derzeitigen Unsicherheit im globalen Geschäftsumfeld bewusst. Die vollständige Version der Medienmitteilung inkl. aller Appendixe in englischer Sprache finden Sie auf www.abb.com/news Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 17. Juli 2025, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion. ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert.

