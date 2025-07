AUD/JPY gibt in der frühen asiatischen Sitzung am Donnerstag auf etwa 96,35 nach und verliert 0,18% am Tag. Die australische Arbeitslosenquote stieg im Juni auf 4,3% gegenüber 4,1% zuvor, was auf das Potenzial für weitere Zinssenkungen hinweist. Reduzierte Erwartungen an eine sofortige Zinserhöhung der BoJ könnten den japanischen Yen belasten. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...