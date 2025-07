NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 71 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Unter den Autobauern aus der EU seien BMW, Ferrari und Mercedes-Benz am besten aufgestellt, schrieb Tom Narayan in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Bei den Stuttgartern könnte das zweite Quartal zwar für Druck sorgen, die Erwartungen an 2026 seien aber zu gering./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 00:45 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007100000