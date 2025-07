The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.07.2025ISIN NameAU0000223505 LANTHANEIN RESOURCES LTD.XS2197770279 BRIGD SG PTE 20/25XS2207430120 TENNET HLDG 20/UND.FLRXS2207657417 NATIONW.BLDG 20/25 MTNDE000LB2BUG2 LBBW FZA 22/25US06051GLA57 BK AMERICA 22/26 FLRXS2751656468 FMO NED.M.O. 24/25 MTNUS69121KAC80 BLUE OWL CAP 20/25XS2863580473 JEFFERIES MTN 24/26DE000NLB2674 NORDLB GELDM.FRN 07/19AU3CB0226801 NED.WATERSCH. 2025DE000A14JZM9 BAD.-WUERTT.LSA 20/25XS2028816028 BCO SABADELL 19/25 MTNDE000A289PZ4 EYEMAXX R.EST.AG 20/25