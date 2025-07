Seit letztem September hält der Einstieg der UniCredit bei der Commerzbank die Börse in Atem und treibt den Kurs der Frankfurter in die Höhe. Deutsche Anleger sollten aber auch einen Blick auf die Papiere der UniCredit selbst werfen. Kommende Woche warten die Mailänder mit den neuesten Quartalszahlen auf. Nach einer Performance von 200 Prozent seit Empfehlung ist noch Luft nach obenLängst vorbei sind die Zeiten als italienische Finanzinstitute an der Pleite vorbeischrammten und mit Milliarden vom ...

