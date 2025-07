DJ Novartis erhöht Ziel für operativen Gewinn 2025 - neuer Aktienrückkauf

DOW JONES--Novartis hat nach deutlichen Zuwächsen beim operativen Gewinn und Umsatz im zweiten Quartal laut Mitteilung das Ziel für den sogenannten operativen Kerngewinn im Gesamtjahr angehoben. Auch startet der Schweizer Pharmakonzern einen mehrjährigen Aktienrückkauf für bis zu 10 Milliarden US-Dollar, der bis Ende 2027 abgeschlossen werden soll.

Für das laufende Jahr rechnet Novartis nun mit Wachstum beim operativen Kerngewinn im "niedrigen Zehnerbereich" (low teens) anstatt im "niedrigen zweistelligen Prozentbereich" (low double-digit). Das Umsatzwachstum erwartet das Unternehmen weiterhin im hohen einstelligen Prozentbereich.

Im zweiten Quartal legte der operative Kerngewinn währungsbereinigt um 21 Prozent zu auf 5,9 Milliarden US-Dollar. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 340 Basispunkte auf 42,2 Prozent. Der operative Gewinn stieg auf 4,86 Milliarden Dollar von 4,0 Milliarden. Je Aktie betrug der Gewinn 2,07 Dollar nach 1,60. Der Kernreingewinn stieg auf 4,7 Milliarden Dollar.

Der Nettoumsatz wuchs währungsbereinigt um 11 Prozent auf 14,1 Milliarden Dollar.

Novartis kündigte separat an, dass der langjährige CFO Harry Kirsch im kommenden Jahr in den Ruhestand gehe. Ab März soll Mukul Mehta sein Nachfolger werden, derzeit Head of Business Planning and Analysis, Digital Finance and Tax.

