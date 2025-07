Mönchengladbach - Alassane Pléa verlässt den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nach sieben Jahren und wechselt in die niederländische Ehrendivision zur PSV Eindhoven. Das teilte die Borussia am Donnerstag mit.



"Alassane ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen und noch einmal einen langfristigen Vertrag unterschreiben zu können", sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus. "Diesem Wunsch sind wir nachgekommen."



Pléa war im Sommer 2018 vom französischen Erstligisten OGC Nizza an den Niederrhein gewechselt und hatte sich bei den Fohlen zu einer der prägenden Offensivfiguren entwickelt. In insgesamt 236 Pflichtspielen für die Mannschaft erzielte der französische Angreifer 68 Tore und bereitete 53 weitere Treffer vor.





