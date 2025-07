DAX startet freundlich - TSMC und Novartis im Fokus

Zuversicht liegt über dem Frankfurter Börsenparkett: Der DAX eröffnet den Donnerstag mit Rückenwind und setzt damit ein positives Signal nach dem verhaltenen Wochenauftakt. Während sich die US-Vorgaben noch uneinheitlich präsentieren, sorgt vor allem das Halbleitersegment für frische Impulse. Auch aus der Pharmabranche kommen bemerkenswerte Unternehmensnachrichten, die das Marktgeschehen prägen.

Makroökonomischer Überblick:

Frühe Impulse kamen heute Morgen aus Großbritannien: Die Arbeitslosenquote für Mai fiel leicht ungünstiger aus als erwartet und lag auch über dem Vormonatswert. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick der Anleger auf die USA: Dort werden am Nachmittag die Einzelhandelsumsätze für Juni veröffentlicht. Der Konsens rechnet mit einem Anstieg gegenüber dem Vormonat - ein potenzieller Fingerzeig für die Konsumlaune der Amerikaner und die weitere Zinspolitik der Fed.

Meistgehandelte Aktien im Fokus:

TSMC steht heute im Zentrum des Anlegerinteresses. Die Aktie des taiwanesischen Chipriesen zeigt sich vorbörslich deutlich fester, denn die heute veröffentlichten Quartalszahlen übertrafen selbst ambitionierte Erwartungen. Der Nettogewinn kletterte im zweiten Quartal um über 60 Prozent auf rund 398 Milliarden NT-Dollar. Getrieben wurde das Ergebnis von der anhaltend starken Nachfrage nach Hochleistungsrechnern und KI-Anwendungen. Besonders die 3-Nanometer-Technologie trug maßgeblich zum Umsatz bei, der im Jahresvergleich um fast 39 Prozent zulegte. TSMC bestätigte zudem seine führende Rolle im Bereich fortschrittlicher Fertigungstechnologien und blickt optimistisch auf das laufende Quartal.

Auch Novartis sorgt für Gesprächsstoff. Die Titel des Schweizer Pharmakonzerns legten im vorbörslichen Handel spürbar zu. Hintergrund ist ein erneut starkes Quartal: Der operative Kerngewinn stieg um 21 Prozent, der Umsatz legte zweistellig zu. Besonders Medikamente wie Kisqali und Kesimpta überzeugten mit kräftigem Wachstum. Zwar wurde die Jahresprognose erneut angehoben, doch diesmal fiel die Anpassung eher moderat aus - ein Zeichen für zunehmende Vorsicht nach mehreren Quartalen mit dynamischer Entwicklung. Zusätzlich kündigte Novartis ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu zehn Milliarden US-Dollar an - ein klares Bekenntnis zur aktienfreundlichen Kapitalpolitik.

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG6S1H 10,73 23215,441752 Punkte 22,69 Open End DAX® Bear UG6X45 48,11 29090,499586 Punkte 4,93 Open End DAX® Bear UG2AV5 11,29 25397,37676 Punkte 7,08 Open End DAX® Bull UG7JP5 11,46 23138,884393 Punkte 20,73 Open End DAX® Bear UG2Y9N 21,56 26437,527007 Punkte 11,34 Open End

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. Call HD2CVJ 0,97 200,00 USD 7,07 14.01.2026 HeidelbergCement AG Call UG2UBC 1,75 200,00 EUR 6 17.12.2025 TSMC Call UG2A9F 3,75 220,00 USD 4,45 14.01.2026 Renault S.A. Call UG7EWR 0,36 35,00 EUR 4,18 17.06.2026 AMD Call HD5AFE 4,46 125,00 USD 2,53 17.06.2026

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit NASDAQ 100 Long HD6S23 7,24 18330,806966 Punkte 5 Open End ASML Holding N.V. Long UG4URU 4,06 563,318424 EUR 10 Open End DAX® Short UG51BU 1,13 26409,744011 Punkte -10 Open End DAX® Short UG2VAV 1,27 27010,010316 Punkte -8 Open End DAX® Short UG5LC2 1,27 25609,388939 Punkte -15 Open End

