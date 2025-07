Köln (ots) -Wegsehen ist keine Option, Kleinreden schon gar nicht. 80% der Frauen haben weltweit Belästigungen auf der Straße erlebt. 85% der Menschen geben an, dass es an Schulungen fehlt, wie man eingreift, wenn man Zeuge von Belästigungen wird (Quelle: standup-international.com). Es braucht ein reichweitenstarkes Umfeld: Mit der RTL-Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) bringen L'Oréal Paris und die Ad Alliance das Empowerment-Programm "Stand UP" gegen sexuelle Belästigung deshalb dorthin, wo es Aufmerksamkeit bekommt - und Wirkung entfalten kann. Die Initiative des Kosmetikherstellers ist Dreh- und Angelpunkt der Crossmedia-Kampagne und wird nativ in das Storytelling der "GZSZ"-Folge am 21. Juli um 19:40 Uhr im TV eingebunden. Das crossmediale Product Placement mit dem Claim "Dein Lippenstift kann nichts dafür" bei RTL, RTL+ und auf den "GZSZ"-Social-Media-Kanälen macht auf das Trainingsprogramm aufmerksam - eine Kampagne, die emotionalisiert, lehrt und mit der klaren Message überzeugt: Sexuelle Belästigung ist eben nicht "keine große Sache".Kampagnenbotschaft meets narratives StorytellingBotschafter der "Stand UP"-Kampagne von L'Oréal Paris ist Lennart Borchert, der die Rolle des Moritz Bode spielt. In der Folge vom 21. Juli wird er Zeuge von sexueller Belästigung im öffentlichen Raum - eine Frau wird von einem Mann im Park angegangen. Moritz ist durch das L'Oréal-Schulungsprogramm "Stand UP" im Umgang mit Belästigung in der Öffentlichkeit geschult - Ein vorgeschaltetes TV Ad Special, der "Backstory Chatmove", am 17. und 18. Juli zeigt, wie Moritz per Messenger Chat alle Informationen zum Programm erhält. Die Platzierung auf der Pre-Split Position im Umfeld von "GZSZ" gibt somit schon einen Teaser für die Initiative und verbindet das Placement mit seiner Vorgeschichte. In der Folge vom 21. Juli greift Moritz dann in das Geschehen ein und filmt die Tat mit. Im Anschluss spricht er mit Freunden über den Vorfall und erklärt die 5-D-Trainingsmethode der "Stand UP"-Schulung. Durch die weitere Platzierung der "Stand UP"-Plakate im Berliner "GZSZ"-Kiez und die Thematisierung des Vorfalls in der weiteren Storyline, sind die Marke L'Oréal Paris sowie deren "Stand UP" Initiative nativ in die Folge integriert.Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance: "Die Zahlen zu Belästigung im öffentlichen Raum bleiben alarmierend. Sie zeigen, dass es noch immer an Aufmerksamkeit fehlt. Gemeinsam mit L'Oréal Paris haben wir das daher so wichtige 'Stand UP'-Programm dorthin gebracht, wo es viele erreicht - zu 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten'. Die Initiative ist nicht nur glaubwürdig in das Markenuniversum von 'GZSZ' eingebettet, sondern erreicht die Zuschauer über mehrere Tage an allen Screens. Ein perfekter Brand Fit, der Reichweite schafft - und somit Bewusstsein für den Umgang mit sexueller Belästigung im Alltag entwickeln kann."Heike Leder, Head of Brand Communication L'Oréal Paris: "L'Oréal Paris steht schon immer für das Empowerment von Frauen, um eine gerechtere, integrativere und respektvollere Welt zu schaffen, in der Frauen sichtbar, mächtig und entscheidungsfähig sind. Daher setzen wir uns gegen Belästigung im öffentlichen Raum, die die Freiheit von Frauen einschränkt, ein. Uns ist wichtig, noch mehr Menschen auf das 'Stand UP'-Programm aufmerksam zu machen. Genau deshalb ist 'GZSZ' mit seinen gesellschaftlich relevanten Themenschwerpunkten für uns die perfekte Fläche, für unsere Initiative zu werben."Was genau ist "Stand UP"?Da Schulungen zum Umgang mit sexueller Belästigung im öffentlichen Raum fehlen, hat sich L'Oréal Paris mit der Nichtregierungsorganisation Right To Be zusammengetan und eine Reihe von bewährten Hilfsmitteln entwickelt, die Menschen dabei helfen sollen, als Opfer oder Zeugen von Belästigungen im öffentlichen Raum einzugreifen. Bisher haben vier Millionen Menschen das zehnminütige Online-Training absolviert, das einem die 5-Ds (Distract-Delegate-Document-Delay-Direct) zur Reaktion näherbringt. Ziel von L'Oréal und Right To Be ist, noch mehr Menschen von der Kurz-Schulung zu überzeugen und Zivilcourage zu fördern. Mehr zur Initiative und Schulung hier.Das perfekte Match"GZSZ", produziert von UFA Serial Drama, thematisiert seit dem Start 1992 regelmäßig gesellschaftlich relevante Themen wie Drogen- und Alkoholmissbrauch, Homophobie oder mentale Gesundheit. Mit täglich rund drei Millionen Zuschauenden linear, im Stream auf RTL+, online und bei Social Media, setzt "GZSZ" wichtige Themen regelmäßig auf die Agenda und bringt sie ins Gespräch. Die Integration von L'Oréal und "Stand UP" in die Kultserie ist also das perfekte Match.Die Integration ist am 21. Juli um 19:40 Uhr bei RTL und seit dem 14. Juli bereits auf RTL+ zu sehen. Der "Backstory Chatmove" startet heute, am 17. Juli, ab 19:40 Uhr bei RTL.Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de sowie LinkedINL'Oréal ParisL'Oréal Paris ist eine weltweit anerkannte Kosmetikmarke, die für ihre breite Palette an Schönheits- und Körperpflegeprodukten bekannt ist. Die Marke ist in über 130 Ländern präsent und bietet innovative Lösungen in den Bereichen Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Coloration und Styling. Wie keine andere Marke demokratisiert L'Oréal Paris den Beautymarkt, indem sie Produkte mit hohem Premiumanspruch für alle zugänglich und erschwinglich macht. L'Oréal Paris engagiert sich kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um Produkte von hoher Qualität und Wirksamkeit anzubieten. Als besondere Verantwortung sieht die Marke es, mehr als eine Beautybrand zu sein und jede Frau unterschiedlichster Herkunft und Alters in ihrem Selbstwert zu stärken und sich für Frauen weltweit einzusetzen. 