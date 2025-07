Unterföhring (ots) -- Zahlreiche Testspiele u. a. von Dortmund, Schalke und Liverpool in den nächsten Wochen live auf Sky Sport News- 125 Jahre Borussia Mönchengladbach: Jubiläumsspiel gegen FC Valencia am 2. August live- Eintracht Frankfurt auf USA-Reise - drei Tests auf Sky Sport live- Einige Partien zusätzlich im frei empfangbaren Stream auf skysport.de (https://sport.sky.de/) und in der Sky Sport AppUnterföhring, 17. Juli 2025 - Nachdem Florian Wirtz nun offiziell ins Mannschaftstraining des FC Liverpool eingestiegen ist, können sich die Fans des englischen Meisters auf seine ersten Spielminuten im Reds-Trikot freuen. Der 150-Millionen-Neuzugang dürfte voraussichtlich in den Testspielen gegen die AC Mailand am 23. Juli und gegen die Yokohama F. Marinos am 30. Juli erstmals zum Einsatz kommen. Beide Partien überträgt Sky Sport News im Rahmen des Testspielsommers 2025 live.Wirtz' Ex-Verein Bayer Leverkusen befindet sich derweil in Brasilien im Trainingslager und wird seinen ersten Test unter dem neuen Trainer Erik ten Hag gegen die U20 von Flamengo bestreiten. Das Spiel des Deutschen Meisters und Pokalsiegers von 2024 gegen den aktuellen Sieger der U20 Copa Libertadores findet bereits am Freitag im historischen Estadio da Gavea in Rio de Janeiro statt und bildet den Höhepunkt des zehntägigen Trainingslagers in der Weltmetropole.Kurz darauf testet Werder Bremen mit Trainer Horst Steffen gegen die Kickers Emden, während der FC St. Pauli auf den Karlsruher SC trifft und Borussia Mönchengladbach auf den FK Metalist 1925 Charkiw. Der BVB will nach der strapazierenden Klub-WM u. a. gegen die Sportfreunde Siegen und OSC Lille Fahrt aufnehmen. Erzrivale FC Schalke 04 hingegen hofft im Härtetest gegen den FC Sevilla neues Selbstbewusstsein nach einer enttäuschenden Saison zu tanken. Darüber hinaus testet Nationalspieler Kai Havertz mit dem FC Arsenal gegen die AC Milan und Newcastle United sowie gegen Stadtrivale Tottenham Hotspur.Gladbach feiert 125-jähriges Vereinsbestehen mit FC ValenciaBorussia Mönchengladbach feiert am 1. August ein ganz besonderes Jubiläum: 125 Jahre Vereinsgeschichte - voller großer Erfolge und unvergesslicher Persönlichkeiten. Aus diesem besonderen Anlass veranstaltet der Verein ein Freundschaftsspiel gegen den spanischen Traditionsklub FC Valencia - samt Zeremonie im Borussia Park. Sky Sport News ist am Samstag, 2. August ab 19:30 Uhr live dabei.Darüber hinaus begleitet die Sky Original Doku "Mythos Borussia: Eine Legende wird 125" (https://www.sky.de/serien/mythos-borussia-eine-legende-wird-125) die Fohlen im Jubiläumsjahr und präsentiert in zwei Teilen ein emotionales Porträt des Traditionsvereins. Teil 1 der Doku ist am 29. August auf Sky Documentaries und auf Abruf verfügbar. Teil 2 der Produktion startet im Herbst.Eintracht Frankfurt reist in die USAWie im vergangenen Jahr bereitet sich Eintracht Frankfurt in den USA auf die neue Bundesliga-Saison vor. Dabei trifft sie auf den Premier-League-Klub Aston Villa, Louisville City und Philadelphia Union. Während die ersten beiden Spiele auf Sky Sport News zu sehen sein werden, überträgt Sky Sport Bundesliga das Match gegen Philadelphia.Aktuelle Berichte aus Trainingslagern, dazu "Transfer Update - die Show"Neben den vielen Testspielen ist Sky Sport News auch darüber hinaus bei der Vorbereitung auf die neue Saison live dabei, berichtet direkt aus den Trainingslagern der Erst- und Zweitliga-Klubs und informiert zudem jeden Montag und Freitag ab 18.00 Uhr in "Transfer Update - die Show" über das aktuelle Transfermarkt-Geschehen. Ab dem 4. August bis zum Deadline Day am 1. September wird "Transfer Update - die Show" sogar täglich von Montag bis Freitag ausgestrahlt.Der große Testspielsommer 2025 auf Sky Sport18. Juli:19.25 Uhr: Flamengo U20 - Bayer 04 Leverkusen19. Juli:15.15 Uhr: Kickers Emden - Werder Bremen20. Juli:15:55 Uhr: FC St. Pauli - Karlsruher SC22. Juli:17:45 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FK Metalist 1925 Charkiw23. Juli:13:25 Uhr: FC Arsenal - AC Mailand26. Juli:13:25 Uhr: FC Liverpool - AC Mailand16:45 Uhr: FC Schalke 04 - FC Sevilla (Saisoneröffnung)27. Juli:0:55 Uhr: Eintracht Frankfurt - Aston Villa13:25 Uhr: FC Arsenal - Newcastle United30. Juli:1:25 Uhr: Eintracht Frankfurt - Louisville City FC12:25 Uhr: Yokohama F. Marinos - FC Liverpool18:45 Uhr Sportfreunde Siegen - Borussia Dortmund31. Juli:13:25 Uhr: FC Arsenal - Tottenham Hotspur2. August:16:45 Uhr: Borussia Dortmund - OSC Lille19:30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FC Valencia23:25 Uhr: Eintracht Frankfurt - Philadelphia Union (auf Sky Sport Bundesliga)5. August:17:45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Pisa SC (Saisoneröffnung)9. August:15:15 Uhr: FC Union Berlin - Olympiakos Piräus (Saisoneröffnung)17:55 Uhr: Brighton & Hove Albion - VfL Wolfsburg 