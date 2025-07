Neuenburg - Die Bauausgaben in der Schweiz sind 2024 insgesamt leicht gesunken. Vor allem Private nahmen weniger Geld in die Hand. Und anstatt Gebäude neu zu bauen, investierten die Auftraggeber mehr Geld in Umbauten und Erweiterungen. Die gesamten Bauausgaben nahmen im vergangenen Jahr um 0,6 Prozent ab, wie die am Donnerstag publizierte Baustatistik des Bundesamtes für Statistik (BFS) zeigt. Die Bauinvestitionen schrumpften dabei nominal um 0,7 ...

