National Retail Properties - NNN: Immobilien-REIT mit Pullback-Setup!

Dividendensteigerungen seit 36 Jahren!

3.641 Immobilien in allen 50 US-Bundesstaaten. National Retail Properties (NNN) plant 2025 Akquisitionen im Wert von 500 bis 600 Mio. USD!

National Retail Properties (NNN) - ISIN US1725731079

Rückblick: Der aktuelle Rücksetzer der NNN-Aktie trifft auf die 20-Tagelinie und hat knapp darunter bei circa 42.75 USD eine zusätzliche Unterstützunglsinie aufgebaut. Im Halbjahresvergleich sehen wir ein Plus von fast 8 Prozent. Mit Ausnahme des Abverkaufs im April entwickelte sich das Wertpapier recht stabil.

NNN-Aktie: Chart vom 16.07.2025, Kürzel: NNN Kurs: 43.15 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wünschenswert wäre eine weitere Annäherung an die 20-Tagelinie. Bei einem Bounce könnte es hochgehen bis zum Pivot-Hoch vom Freitag, das mit jenem aus dem April ein Doppel-Top und somit einen Widerstand bildet.

Mögliches bärisches Szenario

Für Trader wäre ein Unterschreiten der genannten Unterstützung bei 42.75 USD ein Warnsignal, das sie zum Ausstieg aus dem Trade veranlassen könnte. Dividendenjäger sehen das anders und würden sich auch von einer ausgeprägten Schwächephase nicht abhalten lassen.

Meinung:

National Retail Properties ist ein Immobilien-REIT mit Sitz in Orlando, Florida. Die 3.641 Immobilien befinden sich in allen 50 US-Bundesstaaten, vor allem im Heimatstaat und in Texas. Die steuerbegünstigte Dividendenausschüttung führt, dazu, dass die Zahlungen seit 36 Jahren in Folge erhöht werden. Die Ausschüttungen gibt es ununterbrochen seit 41 Jahren. Die aktuelle Dividenrendite beträgt 5.26 Prozent. Für dividendenorientierte Anleger könnte das aktuelle Setup somit eine attraktive Einstiegsmöglichkeit darstellen. Die Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen spricht ebenfalls für das Wertpapier, sowohl was die längerfristige Perspektive angeht als auch hinsichtlich der im Mai gemeldeten Q1-Zahlen. Ein Swingtrade wäre ohne Überschneidung mit dem nächsten Earningstermin am 5. August denkbar.

Marktkapitalisierung: 8.11 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 52.91 Mio. USD

Meine Meinung zu National Retail Properties ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/company-news/nnn-reit-erhoht-dividende-um-34-36-jahrliche-steigerung-in-folge-93CH-3066870

Veröffentlichungsdatum: 17.07.2025

Autor: Thomas Canali

