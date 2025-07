FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.07.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2910(2790)P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 540 (480) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3020 (3000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 1100 PENCE - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 200 (202) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN REINITIATES INFORMA WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 970 PENCE - BERNSTEIN REINITIATES ITV WITH 'MARKET-PERFORM' - PRICE TARGET 80 PENCE - BERNSTEIN REINITIATES WPP WITH 'MARKET-PERFORM' - PRICE TARGET 480 PENCE - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2120 (2060) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5570 (5290) PENCE - 'NEUTRAL' - KEEFE. BRUYETTE & WOODS RAISES LLOYDS TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 90 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News