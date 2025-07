Wenn Netflix am Donnerstagabend seine Ergebnisse für das 2. Quartal präsentiert, stehen die Zeichen erneut auf Wachstum. Analysten an der Wall Street rechnen mit einem Gewinn von 7,08 US-Dollar je Aktie - deutlich mehr als die 4,88 US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz dürfte um 16 Prozent steigen und 11,1 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Unternehmen erlitt eine Wachstumsdelle im Jahr 2022 und versuchte seither mit gezielten Maßnahmen gegenzusteuern. So ging Netflix gegen das Teilen von Passwörtern vor und führte ein günstigeres, werbefinanziertes Abo ein. Seitdem schreibt der Streamingriese ...

