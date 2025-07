NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 710 Pence auf "Buy" belassen. Die vorgelegten Zahlen des dritten Geschäftsquartals entsprächen weitgehend ihrer Erwartung, schrieb Jaina Mistry am Donnerstag. Da sie nach den Zahlen nun erwartet, dass die Konsensschätzungen für 2024/25 sinken werden, hatte sie bereits auch mit einer negativen Kursreaktion gerechnet. Allerdings sieht sie gute Chancen für eine Neubewertung der Aktie./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 02:42 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 02:42 / A.M.



ISIN: GB00B7KR2P84

© 2025 dpa-AFX-Analyser