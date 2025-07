ROUNDUP: ABB überrascht mit hohem Auftragseingang - Aktie stark

ZÜRICH - Der Industriekonzern ABB aus der Schweiz ist im zweiten Quartal solide gewachsen. Dabei zog überraschend der Auftragseingang noch stärker an als der Umsatz. Die operative Gewinnmarge wurde ebenfalls gesteigert, sie liegt mittlerweile oberhalb der vor zwei Jahren formulierten Zielbandbreite.

ROUNDUP: Jungheinrich kappt Gewinnziel - Sparprogramm und Stellenabbau

HAMBURG - Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich schätzt seine Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr vorsichtiger ein als bisher. Die Prognosen für Umsatz und Auftragseingang wurde angepasst, das Gewinnziel gesenkt. Zudem verkündete das Management ein Sparprogramm. Davon seien weltweit 1000 Stellen betroffen, teilte der Hamburger MDax-Konzern am Donnerstag auf Nachfrage hin mit. Die Aktie sackte ab.

ROUNDUP: Gerresheimer beendet Übernahmegespräche - Kursfantasie geht flöten

DÜSSELDORF - Aus für die Übernahmefantasie um den Spezialverpackungshersteller Gerresheimer: Der Konzern hat die Gespräche mit Finanzinvestoren über ein mögliches Übernahmeangebot beendet. Nach Analyse des aktuellen Diskussionsstandes seien weitere Gespräche nicht im besten Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder, teilte Gerresheimer am Mittwochabend mit. Die seit Monaten schwache Aktie rutsche am Donnerstag nach Handelsbeginn ab.

KI-Boom treibt an: Chipfertiger TSMC mit weiterem Gewinnsprung

HSINCHU - Das starke Wachstum leistungsstarker KI-Anwendungen treibt die Gewinne des taiwanesischen Chipherstellers TSMC weiter kräftig an. Der Nettogewinn schnellte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um gut 60 Prozent auf rund 398 Milliarden Taiwan-Dollar (11,7 Mrd Euro) nach oben, wie der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen einmal mehr die Erwartungen von Analysten. TSMC profitiert vom KI-Megatrend. Chipentwickler wie Nvidia und AMD können die Nachfrage kaum bedienen. So bauen Unternehmen weltweit gigantische Rechenzentren in hohem Tempo, kommen aber selbst mit Blick auf die Nachfrage nach Computer-Rechenleistung kaum hinterher.

ROUNDUP 2: Novartis setzt Wachstumstempo weiter fort - Investoren zurückhaltend

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis ist auch im zweiten Quartal 2025 stark gewachsen. Den Ausblick für das Gesamtjahr hoben die Basler zum zehnten Mal in Folge an, allerdings nur geringfügig. Zudem kündigte Novartis einen Wechsel im Finanzressort an. An der Börse gehörte die Novartis-Aktie am Donnerstag zu Handelsbeginn mit einem Minus von fast zwei Prozent zu den größten Verlierern im schweizerischen Leitindex SMI . Später holte sie ihre Verluste etwas auf und lag noch mit knapp 0,4 Prozent im Minus.

ROUNDUP: Zinsrückgang zehrt an Nordea-Gewinn - Aktie sackt ab

HELSINKI - Die skandinavische Bank Nordea hat wegen des erneut gesunkenen Zinsüberschusses auch im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht. Der Überschuss sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf gut 1,2 Milliarden Euro, wie das Geldhaus am Donnerstag in Helsinki mitteilte. Hätte die Bank nicht überraschend Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle aufgelöst, wäre der Rückgang noch höher ausgefallen. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

ROUNDUP: Kriselnder Autobauer Volvo macht hohen Verlust - Aktie aber erholt

GÖTEBORG - Der von chinesischen Eigentümern kontrollierte schwedische Autobauer Volvo Cars hat im zweiten Quartal tiefrote Zahlen geschrieben. In den drei Monaten April bis Juni stand unter dem Strich ein Nettoverlust von 8,1 Milliarden schwedischen Kronen (rund 716 Mio Euro) nach 5,7 Milliarden Kronen Gewinn ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Göteborg mitteilte. Der Autobauer hatte bereits vor einigen Tagen hohe Abschreibungen in Höhe von 11,4 Milliarden Kronen angekündigt. Gründe waren die verspätete Einführung von Modellen und die US-Zollpolitik. Die Aktie erholte sich allerdings, weil das Management bei den Ausgaben auf die Bremse tritt.

ROUNDUP: Easyjet hofft auf Last-Minute-Geschäft - Aktie sackt ab

LUTON - Der britische Billigflieger Easyjet blickt angesichts des jüngsten Fluglotsenstreiks in Frankreich vorsichtiger auf die wichtige Sommersaison. Zwar berichtete Unternehmenschef Kenton Jarvis für die Monate Juli bis September von einem höheren Anteil verkaufter Tickets als im Rekordsommer 2024. Eine greifbare Gewinnprognose für das Ende September ablaufende Geschäftsjahr nannte das Unternehmen am Donnerstag jedoch nicht mehr. Jarvis hofft auf das Last-Minute-Geschäft - und das ist unsicher. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

Pepsico schneidet besser ab als erwartet



PURCHASE - Das Wachstum beim Getränkekonzern Pepsico hat im zweiten Quartal an Fahrt aufgenommen. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um ein Prozent auf 22,7 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Purchase mitteilte. Das organische Wachstum - bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte - legte um 2,1 Prozent zu und damit stärker als von Analysten erwartet. Dabei verbesserte sich das Geschäft in Nordamerika und legte an Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu, wie Konzernchef Ramon Laguarta erläuterte. International setze das Unternehmen seinen guten Lauf fort.

Versicherer Travelers verdreifacht Gewinn



NEW YORK - Der US-Schadenversicherer Travelers hat seinen Gewinn im zweiten Quartal dank deutlich geringerer Schäden überraschend fast verdreifacht. Der Überschuss sprang im Jahresvergleich von 534 Millionen auf gut 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Mrd Euro) nach oben, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Auch in anderen Bereichen lief es besser. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger Gewinn gerechnet.

Deutsche Beteiligungs AG kappt Jahresziel - Aktie sackt ab

FRANKFURT - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) kappt wegen der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage ihre Erwartung für das laufende Jahr. Der Nettovermögenswert dürfte zum Jahresende nur noch bei 625 bis 665 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstag in Frankfurt mit. Damit dürfte die DBAG höchstens ihr bisheriges Mindestziel erreichen. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursrutsch quittiert: Die Aktie büßte am Nachmittag mehr als vier Prozent ein und war damit größter Verlierer im Kleinwerte-Index SDax .

Triebwerksbauer GE Aerospace hebt Jahresziele an



CINCINNATI - Der Triebwerksbauer GE Aerospace wird dank der Erholung der Luftfahrt vom Zollstreit optimistischer für das laufende Jahr. Umsatz und Gewinn sollen stärker wachsen als zuletzt gedacht, wie der Luftfahrt-Zulieferer am Donnerstag in Cincinnati mitteilte. Das Unternehmen entwickelt und baut zusammen mit Partnern wie Safran und MTU Turbinen für Passagier- und Frachtjets der großen Hersteller Airbus und Boeing . Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP: Versandapotheke durfte mit Prämien locken



Das Unternehmen DocMorris, dessen inzwischen integrierte Tochter Tanimis Pharma in dem Fall betroffen war, kündigte an, aufgrund des Urteils seinen Kunden ab sofort wieder einen finanziellen Bonus zu gewähren. "Wir haben unseren Kunden stets Rezept-Boni zu unseren Lasten gewährt und werden dies nun auch wieder tun", sagte Konzernchef Walter Hess laut Mitteilung. Die durchschnittliche Zuzahlung von Patienten pro Packung habe sich seit 2019 um zehn Prozent auf 3,30 Euro erhöht. "Der Bonus reduziert diese Belastung."



Weitere Meldungen



-Lkw-Bauer Volvo spürt Abwartehaltung in USA - Mehr Ergebnis als befürchtet -ROUNDUP: BGH limitiert Payback-Punkte für Hörgeräte

-Deutsche Chemiebranche erwartet auch 2025 keine Trendwende -Easyjet hofft auf Last-Minute-Geschäft - Fluglotsenstreik belastet -Nordea verdient mehr als erwartet - Aufgelöste Risikovorsorge hilft -ROUNDUP: Interessenausgleich und Transformationsfonds bei Siemens -Trump kündigt Zucker-Änderung bei US-Coca-Cola an

-Zahl der Bankfilialen in Deutschland schrumpft schneller -BIHK-Präsident Lutz will nicht Baywa-Sündenbock sein°

