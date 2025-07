Mit leichten Kursverlusten reagierten die Papiere des Schweizer Pharmakonzerns am Donnerstag zunächst auf die jüngsten Quartalsergebnisse - dabei hatte Novartis starkes Wachstum vorzuweisen. Darüber hinaus wurde die Jahresprognose angehoben, und das sogar zum zehnten Mal in Folge. Das Basler Unternehmen rechnet nun mit einem Anstieg des operativen Kerngewinns im unteren Zehnerprozentbereich. Zuvor hatte Novartis ein Plus im unteren zweistelligen Bereich in Aussicht gestellt. Die bisherigen Umsatzziele ...

