Novartis legt finale Daten zu Vanrafia vor. Das Medikament soll das Fortschreiten einer schweren Nierenerkrankung bremsen - und steht vor der Vollzulassung.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis meldet positive Enddaten aus der Phase-III-Studie ALIGN zu seinem Nierenmedikament Vanrafia. Das Präparat mit dem Wirkstoff Atrasentan verlangsamte bei Patienten mit IgA-Nephropathie den Verlust der Nierenfunktion über einen Zeitraum von 136 Wochen. Auch vier Wochen nach Absetzen des Medikaments schnitt Vanrafia besser ab als Placebo. Die Nierenfunktion blieb messbar stabiler. Schon zum Therapieende nach 132 Wochen hatte sich ein klarer Vorteil gezeigt. Positive Effekte über mehrere Messzeitpunkte
