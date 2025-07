DJ PTA-PVR: OVB Holding AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Köln (pta000/17.07.2025/12:45 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: OVB Holding AG Legal Entity Identifier (LEI): 391200YVRGI53NXMSV66 Straße, Hausnr: Heumarkt 1 PLZ: 50667 Ort: Köln, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Instrumenten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Helvetia Holding AG Registrierter Sitz und Staat: St. Gallen, Schweiz

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 21.04.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 0,00 32,57 32,57 14.251.314 letzte 0,00 0,00 0,00 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) - 0 0 0,00 0,00 Summe: 0 0,00

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Fusionsvertrag n/a 4.641.000 32,57 Summe: 4.641.000 32,57

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Die Helvetia Holding AG hat am 21.4.2025 einen Fusionsvertrag mit der Baloise Holding AG geschlossen, dem die Generalversammlungen der Gesellschaften am 23.5.2025 zugestimmt haben. Mit Vollzug der Fusion geht die mittelbar von der Baloise Holding AG gehaltene Beteiligung an der OVB Holding AG (gegenwärtig: 32,57 %) auf die Helvetia Holding AG über. Die Fusion steht unter marktüblichen Bedingungen.

Datum 02.07.2025

(Ende)

Aussender: OVB Holding AG Heumarkt 1 50667 Köln Deutschland Ansprechpartner: Brigitte Bonifer Tel.: +49 221 20 15-288 E-Mail: bbonifer@ovb.de Website: www.ovb.eu ISIN(s): DE0006286560 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

