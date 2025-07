Verschiedene regulatorische Neuerungen schließen das Fenster für reine Marktspeicher. Die Entwicklung verlagert sich auf Co-Location-Batteriespeicher, die einer zunehmend komplexen Optimierung folgen, wie die Diskussionen auf dem "Battery Business Development Forum" in Frankfurt am Main zeigten. Der Batteriespeichermarkt in Deutschland steht vor zahlreichen Herausforderungen, die einer gesetzlichen Klärung bedürfen. Bis dahin müssen Investoren mit erheblichen Unsicherheiten leben. Das wurde auf dem "Battery Business Development Forum" in Frankfurt deutlich. Das von pv magazine in Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...