Silber fällt am Donnerstag nach einem bescheidenen Gewinn von 0,56% am Vortag.Der Aufwärtstrend bleibt intakt, da der Preis über dem 21-Tage-EMA bei 36,91 USD bleibt.Der RSI sinkt von überkauften Niveaus, was auf nachlassendes bullishes Momentum hindeutet. Silber (XAG/USD) bewegt sich am Donnerstag nach unten und handelt bei etwa 37,57 USD, nachdem ...

