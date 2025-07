Actien-Börse Nr. 29

Der größte Agrarkonzern präsentierte soeben den größten Verlust seiner Geschichte (1,6 Mrd. €). Der Sanierungsplan ist jedoch gesichert. Jetzt geht es darum, die Zukunft einzupreisen:Der Verlust beruht auf Buchwertabschreibungen. BAYWA ist jedoch der größte Agrarhändler Europas mit Schwerpunkt Bayern und Österreich. Marktwert rd. 340 Mio. € (Stämme und Vorzüge). Der Umsatz bewegt sich je nach noch vorzunehmenden Strukturänderungen um 20/22 Mrd. € mit einem sicheren Betriebsgewinn in der Größenordnung von 240 Mio. €. Der Sanierungsplan steht fest und bindet die Erträge voll ein. Was ergibt sich daraus?Die Großaktionäre stehen voll dahinter. Im Wesentlichen die Raiffeisengesellschaften aus Österreich und Bayern. Wer drei Jahre warten kann, kauft jetzt einen Aufwertungsgewinn des sehr stabilen Grundgeschäfts von mindestens 500 %. […]Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.

Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 29 u. a.:- Deutschland ist wirtschaftlich so stabil, wie es seine Rolle im Export halten kann- ABO ENERGY toppt Rekordjahr 2024- Wie mutig ist die UMWELTBANK?- EUROPA: Blick auf die Pharmabranche- Der Umbau des deutschen Energiemarktes wird sichtbar- Die Wall Street irritiert die Analysten