Der EUR/USD fällt unter 1,1600, da der US-Dollar auf breiter Front an Stärke gewinnt.Die Einzelhandelsumsätze in den USA im Juni übertreffen die Erwartungen und steigen um 0,6% MoM.Die Inflation in der Eurozone bleibt im Juni stabil, mit einem VPI von 2,0% und einem Kern-VPI von 2,3%, was den Erwartungen entspricht.Der Euro (EUR) setzte am Donnerstag ...

