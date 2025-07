Die Renk-Aktie konnte in den vergangenen sechs Monaten per Saldo um ganze 213% gewinnen und markierte am 03. Juni 2025 ein neues All-Time-High bei 84,70 Euro. Für Renk sprachen die Experten von Kepler Cheuvreux eine frische Kaufempfehlung mit einem Ziel von 85 Euro aus. Das würde eine Rückkehr bis fast an das Rekordhoch vom Juni bei fast 86 Euro bedeuten. Renk-Aktie: Wie groß...

Den vollständigen Artikel lesen ...