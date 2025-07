Künstliche Intelligenz bleibt eines der bestimmenden Themen an den Märkten. Am Donnerstag gibt es Neuigkeiten aus dem Sektor: Anthropic, an dem auch Amazon beteiligt ist, plant eine weitere Finanzierungsrunde und strebt dabei eine Bewertung im dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich an. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details.Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, plant der OpenAi-Konkurrent Anthropic eine neue Finanzierungsrunde, die das Unternehmen mit über 100 Milliarden Dollar bewerten ...

