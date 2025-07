FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Continental sollte von seiner Transformation zu einem reinen, global agierenden Reifenhersteller mit einer guten Marktposition profitieren, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Als zusätzlichen positiven Faktor sieht der Experte die potenzielle Sonderdividende sowie mögliche Aktienrückkäufe nach Abschluss des ContiTech- Verkaufsprozesses./rob/la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

© 2025 dpa-AFX-Analyser