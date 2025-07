FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SMA Solar vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 14 Euro belassen. Der Wechselrichter-Hersteller dürfte schwach abgeschnitten haben, schrieb Thorsten Reigber in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Berechenbarkeit der zukünftigen Geschäftsentwicklung sei gering und die Marktsituation bleibe schwierig. Zolldiskussionen und die geplanten Änderungen am milliardenschweres Investitionspaket Inflation Reduction Act sorgten für zusätzliche Verunsicherung im wichtigsten Einzelmarkt USA. Sollte die Restrukturierung nicht wie geplant greifen, sei die Prognose für 2025 gefährdet./rob/la/he



