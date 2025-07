DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 1,90 € je Aktie

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

7C Solarparken AG: beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 1,90 EUR je Aktie

Bayreuth (pta000/17.07.2025/18:50 UTC+2)

Der Vorstand der 7C Solarparken AG, Bayreuth, ISIN DE000A11QW68, WKN A11QW6 hat heute auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, bis zu 1.600.000 Aktien der 7C Solarparken AG (ca. 2% des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu erwerben.

Die Annahmefrist beginnt am 22.07.2025 und endet vorbehaltlich einer Verlängerung am 11.08.2025. In diesem Zeitraum können die Aktionäre der Gesellschaft ihre Aktien zu einem Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von 1,90 Euro je Aktie der 7C Solarparken AG andienen. Der Erwerbspreis entspricht einer Prämie von rund 6 % auf den maßgeblichen Durchschnittskurs an den zehn Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung.

Die Aktienrückkaufsangebotsunterlage wird demnächst auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.solarparken.com in der Rubrik "Investor Relations - Aktie - Öffentliches Aktienrückkaufangebot 2025" sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

Das laufende Aktienrückkaufprogramm 2025 wird während der Annahmefrist des öffentlichen Aktienrückkaufangebot unterbrochen. Die Gesellschaft strebt mit dem Rückkauf an, den Wert pro Aktie zu erhöhen und verfügt gleichwohl über ausreichende finanzielle Mittel für weiteres Wachstum.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Weitere London Handelsplätze:

