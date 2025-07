London (ots/PRNewswire) -Am 15. Juli unterzeichnete GAC offiziell eine Joint-Venture-Vereinbarung mit Jameel Motors, einer der weltweit führenden Autohausgruppen in London, Großbritannien. Im Rahmen der Vereinbarung wird Jameel Motors als Vertriebspartner von GAC im Vereinigten Königreich fungieren und für den Verkauf der neuen Energiefahrzeuge verantwortlich sein. Dem Plan zufolge werden die beiden globalen strategischen Modelle von GAC, der AION V und der AION UT, als erste auf den britischen Markt kommen, wobei die offiziellen Auslieferungen für das erste Quartal 2026 vorgesehen sind.Der intelligente SUV AION V und die Premium-Kleinwagenlimousine AION UT wurden nach internationalen Standards entwickelt und verfügen über die neuesten intelligenten Elektrotechnologien und fortschrittlichen Fertigungsverfahren von GAC. Ihre hohe Sicherheit, überlegene Qualität und erstklassige Ausstattung sind darauf ausgerichtet, die Nachfrage des britischen Marktes nach hochwertigen Elektrofahrzeugen zu befriedigen.Hochrangige Vertreter von GAC INTERNATIONAL und Jameel Motors waren bei der Unterzeichnungszeremonie anwesend, um dieses wichtige Ereignis gemeinsam zu erleben. Während der Veranstaltung erklärte Wei Haigang, Präsident von GAC INTERNATIONAL, dass diese strategische Zusammenarbeit mit Jameel Motors es GAC ermöglicht, seine neuesten Energiefahrzeuge auf dem britischen Markt einzuführen und so den Übergang des Landes zu sauberen und nachhaltigen Mobilitätslösungen zu erleichtern.Diese Partnerschaft mit Jameel Motors bedeutet den offiziellen Eintritt von GAC in den britischen Markt. Als einer der wichtigsten Automobilmärkte in Europa hat das Vereinigte Königreich ein bemerkenswertes Wachstum der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu verzeichnen. Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auf dem britischen Markt weiter zunimmt, wird GAC sein Modellportfolio schrittweise ausbauen und den Kunden im Vereinigten Königreich eine Vielzahl von hochwertigen umweltfreundlichen Mobilitätsoptionen anbieten.Im April dieses Jahres unterzeichnete GAC einen Vertretungsvertrag mit Jameel Motors, um seine neuen Energieprodukte auf dem polnischen Markt einzuführen. Diese erneute Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt für den "Europe Market Plan" der GAC im Rahmen ihrer Strategie "One GAC 2.0". Durch die langfristige und intensive Zusammenarbeit mit Jameel Motors hat GAC eine solide Grundlage für den Ausbau der globalen Reichweite mit einem umfassenden Ökosystem geschaffen. Nach dem Grundsatz "In Europa, für Europa" wird GAC seinen "Europe Market Plan" konsequent umsetzen, um ein zuverlässiger Mobilitätspartner für die europäischen Verbraucher zu werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2733182/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gac-geht-partnerschaft-mit-jameel-motors-ein-um-in-den-britischen-markt-einzutreten-was-einen-weiteren-wichtigen-schritt-in-seiner-europaischen-entwicklung-darstellt-302508187.htmlPressekontakt:Katya Sun,sunzhiya@flagence.comOriginal-Content von: GAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177163/6079071