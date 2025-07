NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 16 Euro gesenkt. Constantin Hesse verwies in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung der Aktie auf eine anhaltend schwache Nachfrage, die Gefahr weiterer Abschreibungen sowie Sorgen, dass die derzeitigen Restrukturierungsmaßnahmen des Solarkonzerns nicht ausreichen könnten. Das Potenzial im Energiespeicherbereich könne den kurzfristigen Druck durch sinkende US-Steuergutschriften und Netzprobleme in Europa nicht kompensieren./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A0DJ6J9