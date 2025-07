NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von290 Euro belassen. Dass US-Konkurrent GE Aerospace mit der Vorlage seiner Quartalszahlen die Unternehmensziele für 2025 und 2028 überraschend deutlich angehoben habe, lasse auch beim europäischen Triebwerksbauer auf höhere Prognosen hoffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000073272

© 2025 dpa-AFX-Analyser