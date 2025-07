ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat GSK auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Dass ein Beratungsausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA gegen Kombinationstherapien des Blutkrebsmedikaments Blenrep von GSK mit zwei anderen Mitteln votiert hat, bedeutet laut Matthew Weston einen erheblichen Rückschlag für Blenrep. Damit erscheine eine Zulassung durch die Behörde unwahrscheinlich, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he



