DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.384 Pkt - Salzgitter fallen mit Gewinnwarnung

DOW JONES--Salzgitter fielen im nachbörslichen Handel um fast 5 Prozent zurück. Der Stahlkonzern Salzgitter hat im zweiten Quartal deutlich weniger umgesetzt und ist tiefer in die Verlustzone gerutscht. Da auch im zweiten Halbjahr keine spürbare Markterholung erwartet werde, kassierte das Unternehmen den Ausblick für das laufende Jahr. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern nun einen Umsatz zwischen 9,0 Milliarden und 9,5 Milliarden Euro an. Bisher wurde die Spanne mit 9,5 bis 10,0 Milliarden Euro angegeben. Das EBITDA erwartet Salzgitter nun zwischen 300 und 400 Millionen Euro - hier wurden bisher 350 bis 550 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.25 Uhr 17.30 Uhr 24.384 24.371 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 17, 2025 16:28 ET (20:28 GMT)

