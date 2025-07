Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will die großen Streaming-Anbieter zu Investitionen in deutsche Filmproduktionen verpflichten. "Wer in Deutschland künftig Geschäfte macht, vom deutschen Markt und steuerfinanzierter Förderung profitiert, soll verpflichtet sein, auch wieder in deutsche Filmproduktionen zu investieren", sagte Weimer der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Das ist nur fair."



Weimer sagte weiter, das europäische Recht lasse eine Investitionsverpflichtung ausdrücklich zu. "Wenn wir das schaffen, verändern wir den Markt nachhaltig. Amazon, Disney und Netflix machen hier hohe Umsätze und sollen daher auch etwas am Produktionsstandort Deutschland beitragen." Da sei eine Unwucht entstanden, so Weimer. "Das können wir nicht laufen lassen." In der kommenden Woche werde er sich daher mit den Streaming-Anbietern im Kanzleramt zusammensetzen.



Im ganzen Mediensystem gebe es strukturelle Verwerfungen durch die Digital-Plattformen und durch die Streaming-Anbieter, ergänzte der Staatsminister. Es entstünden "faktisch Medienmonopole" mit US-Herkunft. "Und unser System ist nicht nur unter Druck, sondern ist in existenziellen Sorgen. Die Meinungsvielfalt in Deutschland ist bedroht, deshalb müssen wir das ansprechen", ergänzte Weimar.





